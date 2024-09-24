المهندس محمود أبو الخير: جدير جروب تطلق مشروع جارنت بأميز موقع بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - المهندس محمود أبو الخير رئيس المجموعة: طرح وحدات متنوعة من جارنت خلال معرض سيتى سكيبالشركة بدأت اعمال التسوية بموقع المشروعنحرص علي تحقيق أعلى جودة وقيمة بمشروعاتنانستهدف الوصول لمعدلات بناء كبيرة في 2025استثمارات الشركة ارتفعت الى 20 مليار جنيه فى اخر 3 سنواتتمكنا من تطوير نحو 150 ألف متر مربع ونستعد لتسليم 30 مشروعا خلال نوفمبر المقبلالفترة المقبلة تشهد توسعاً فى حجم الاستثمارات فى الشق الفندقياسعار العقارات ستشهد ارتفاعاً بعد انتهاء معرض سيتى سكيب

تحرص شركة جدير جروب منذ انطلاقها فى السوق العقارية على اتخاذ خطوات توسعية مدروسة وتنفيذ مشروعات تتناسب مع احتياجات العملاء من حيث المواقع والمساحات والاسعار التنافسية وتحقق قيمة مضافة للسوق العقارية .

وتأسست جدير جروب عام 2006 وبدأت نشاطها فى مجال المقاولات وتمكنت من تنفيذ مشروعات كبري لصالح كبار الهيئات الحكومية وايضاً كبار شركات القطاع الخاص .



ومع اكتسابها المزيد من الخبرات أتخذت الشركة قراراً بالتوسع بقطاع التطوير العقاري 2010 وعملت فى ذلك القطاع الهام بالتوازي مع استمرارها في قطاع البناء والتشييد واستمرت الشركة فى تنفيذ مشروعات بالقاهرة الجديدة وتنامي نشاطها فى قطاع التطوير العقاري عام 2017 وقامت جدير جروب بتنفيذ أكثر من 70 مشروعا بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر من خلال الذراع التنفيذي للشركة جرو للمقاولات والإنشاءات.



وقال المهندس محمود ابو الخير رئيس مجلس ادارة جدير جروب وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن الشركة تحرص على التوسع بالسوق المصرية وتنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة للقطاع. وأن جدير جروب أطلقت مؤخراً "مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة" على مساحة 14 فداناً بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقرب من شارع التسعين الشمالي، وهو مشروع يتمتع بموقع مميز للغاية بالقرب من أشهر معالم القاهرة الجديدة وبجوار اكبر المشروعات والذي يتميز بتقديم منتج عقاري متميز ويلبي احتياجات العملاء ويهدف الي خلق مجتمع عمراني متكامل من خلال مجموعة من الأسس التي تزتكز عليها جدير جروب في بناء علامة تجارية مختلفة بآعلي جودة للعميل .

وأضاف أن الشركة طرحت المرحلة الاولي فى يناير الماضي وتم بيعها فى ساعات قليلة نظراً لتميز المشروع من حيث الموقع والمواصفات الخاصة بالمساحات والتصميمات التي تحاكي المعمار القديم والحديث بواجهات تحقق الاستدامة و ،التشطيب و التجربة المعيشية وايضاً الاسعار التنافسية التي تحقق مبدآ الفائدة مقابل القيمة .



وأوضح أن الشركة ستطرح وحدات مميزة بنماذج مختلفة ومتنوعة من المشروع خلال معرض سيتى سكيب وستتراوح المساحات من 60 الى 300 متر كاملة التشطيب بانظمة سداد وتسهيلات مختلفة وتنافسية تناسب جميع العملاء المستهدفين ، وتقدم خلال المعرض عرض خاص يتمثل فى " 0" مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات والاسعار تبدأ من 4.8 مليون جنيه .



وتابع أن مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة عبارة عن مشروع عمراني متكامل يضم عمارات سكنية بارتفاع ارضى و6 ادوار بالاضافة الى مول تجاري وشقق فندقية لم يتم الإعلان عنها بعد وخدمات متنوعة تهدف الي تحقيق التناغم وروح المجتمع التي تم عمل دراسات تسويقيه لها لتحقق احتياجات و تطلعات العملاء وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 18 % من اجمالي مساحة الأرض مما يحقق أيضا مساحات خضراء متنوعة بشكل كبير .

ولفت الى ان جدير جروب بدأت فى المرحلة الاولي بسعر بيع للمتر بمتوسط 60 الف جنيه ، بينما يتراوح سعر المتر الان بين 85 الى 90 الف جنيه للمتر ، وترجع الزيادة فى الاسعار الى الطلب الكبير على المشروع وتميز موقعه وثقة العملاء فى الشركة .

واضاف ان الشركة باعت المرحلة الاولي من مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة الى الآن وهى الوحدات التى تم طرحها ، حيث تحرص الشركة على اختيار توقيتات مدروسة للطرح وسيتم طرح المرحلة الاخيرة بعد الانتهاء من الانشاءات بالكامل لتتاح وحداتها تسليم فوري .

واشار الى ان استشاري المشروع هو شركة معمار جروب والتى نفذت مشروعات كبري وتعمل فى 3 دول أخري بخلاف مصر وهى الامارات والمملكة العربية السعودية وقطر ولفت الى ان الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها .



جدير جروب

جدير جروب

ويعمل تحت مظلة جدير جروب 4 شركات هي: جرو للمقاولات ، بنتيرا للتشطيبات والتصميمات الداخلية، وجدير العقارية "، وجدير للتطويرالعقارى وهى الذراع التطويري لمجموعة جدير جروب.

واوضح المهندس محمود ابو الخير ، أن حجم استثمارات الشركة وصل حالياً الى 20 مليار جنيه وذلك فى الفترة من 2021 الى 2024 .

وتمكنت جدير جروب من تطوير نحو 150 الف متر مربع وجاري التوسع بتنفيذ مشروعات اخري فى إطار رؤية المجموعة بحجم الفرص الكبري بالسوق المصري .

واشار الى ان جدير جروب تستعد لتسليم نحو 30 مشروعاً خلال نوفمبر المقبل بإجمالي وحدات يتخطي 450 وحدة .

واضاف ان عدد الأسر التى تسلمت بالفعل وحدات بمشروعات الشركة يتخطي حالياً 1000 أسرة وسيتم زيادة ذلك الرقم فى إطار التسليمات المستمرة خلال العام الجاري .

العاصمة الإداريةواشار الى انه فى أطار توجه الدولة نحو تنمية وتطوير العاصمة الإدارية وإيمانا من جدير جروب بأهمية المشروع ، أتخذت الشركة قراراً بالتوسع بالعاصمة الإدارية وأسست شركة تابعة متخصصة لتنفيذ مشروعات العاصمة للتطوير العقاري وبدأت استثماراتها عام 2021 بإطلاق مشروع بقلب الداون تاون وهو CODE وهو برج تجاري إداري طبي فندقي .واضاف ان المجموعة عبر جدير للتطوير توسعت فى وقت زمني قياسي وقامت بالحصول على اراضى وتنفيذ مشروعات اخري بالعاصمة ويتم العمل بهم بالتوازي بأعلى مستوي من الجودة .واوضح ان الشركة تمتلك وتنفذ مشروع بالحي المالي بالعاصمة الإدارية وتتخطي استثماراته مليار جنيه .. خدمة مابعد البيعوشدد على حرص الشركة على تقديم أعلى مستوي من خدمة مابعد البيع لعملاءها وفى ذلك الصدد سيتم التعاقد مع شركة امريكية كبري متخصصة فى التشغيل لادارة مشروعات الشركة .واضاف ان التشغيل والادارة للمشروعات بعد التسليم هو معيار تميز الشركات وليس البناء فقط وهو الامر الذى يضمن بناء علاقة ثقة قوية مع العملاء .الخطة الاستثماريةوكشف رئيس مجلس إدارة جدير جروب تستهدف تنفيذ معدلات انشاءات كبري 2025 بمشروع " جارنيت " كما سيتم ضخ استثمارات كبري فى مشروع CODE بالعاصمة الإدارية وذلك لتنفيذ الشق الفندقي والذي سيعد مفاجاة للعملاء ويرفع من القيمة السوقية للمشروع .واضاف ان جدير جروب مهتمة بتنفيذ مشروعات ساحلية وتقوم بالفعل بدراسة فرص استثمارية بالساحل الشمالي .واوضح ان الشركة تستهدف التركيز فى المرحلة المقبلة على تنمية حجم استثماراتها فى الشق الفندقيوعن القطاع العقاري قال رئيس شركة جدير جروب ان العقار افضل فرصة للاستثمار على مر العصور وهو المنتج الوحيد الذى لايشهد انخفاضات سعرية ويحقق عوائد ايضاً حال تسعيره بصورة صحيحة .



واشار الى ان حالة عدم استقرار سعر الصرف والخامات وتكاليف التنفيذ التى عاني منها السوق خلال العاميين الاخيرين دفعت نحو رفع الاسعار بصورة كبري كأحد الاجراءات التحوطية بالتزامن مع الطلب الكبير وتكالب العملاء على شراء العقارات باعتبارها المخزن الامن للقيمة .

واضاف انه من المتوقع حدوث زيادات جديدة فى أسعار العقارات بعد انتهاء معرض سيتى سكيب 2024 .

جدير جروب تطلق جارنت بالقاهرة الجديدة



14 فداناً مساحة المشروع

يقع بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقرب من شارع التسعين الشمالي

18 % نسبة المباني

يضم وحدات بمساحات من 60 الى 300 متر كاملة التشطيب

عرض خاص خلال سيتى سكيب " 0" مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات

85 الى 90 الف جنيه متوسط سعر المتر كامل التشطيب