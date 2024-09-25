نائبا "وزير الاسكان" و"رئيس اقتصادية قناة السويس" يبحثان فرص التعاون

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد الربان أحمد جمال متولي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – المنطقة الجنوبية، لبحث فرص التعاون ومناقشة احتياجات الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف، ومنها مواسير حديد الدكتايل (DI)، والمطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع مسئولو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلو مصنع وشركة شين شينغ الصيني، وشركة تيدا مصر.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بشكر الربان أحمد جمال متولى، على استضافة الاجتماع بمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم أكد أهمية تشجيع الاستثمار وتشجيع تواجد الشركات والمصانع العالمية المتخصصة في مصر.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى رؤية وزارة الإسكان في تحديد الاحتياجات المطلوبة طويلة المدى لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمواكبة خطط الدولة الطموحة واحتياجات المحافظات والمدن الجديدة.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان لتشجيع الاستثمار، مؤكداً أن الفرص المتاحة حالياً تعتبر فرصا غير مسبوقة، وذلك نظراً للاحتياجات العاجلة والمهمة لتوفير المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة ومنها: مواسير حديد الدكتايل (DI)، بغرض تحسين مستوى الخدمات وزيادة نسب التغطية، مشيراً إلى أنه تم تقدير الاحتياجات المطلوبة من مواسير حديد الدكتايل لمدة ٥ سنوات قادمة، وذلك للمساهمة في نجاح إنشاء المصانع في مصر وتحديد حجم الاحتياجات التي تغطي إنشاء مشروعات جديدة بخلاف مشروعات الإحلال والتجديد للمرافق القائمة.

بدروه، أكد السيد الربان أحمد جمال متولى، ضرورة التكامل والتواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي وتذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه الشركات والمصانع العالمية في مصر، واعتبار مصر كسوق محلية وعالمية لتغطية احتياجات شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتقدم ممثلو الشركة الصينية، بعرض تقديمي عن إمكانيات المصنع الرئيسي في الصين، وخططهم الحالية للانتهاء من إنشاء المصنع في مصر في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، حيث من المخطط الانتهاء من توريد كافة المعدات المطلوبة للتصنيع بنهاية شهر أكتوبر، وكذا الانتهاء من إنشاء المصنع بالكامل من أعمال التركيبات بنهاية شهر نوفمبر 2024، والبدء بالتشغيل التجريبي للمصنع من شهر ديسمبر 2024 وحتى شهر مارس 2025.



وناقش ممثلو الجهات التابعة للوزارة مسئولي المصنع في المواصفات القياسية التي سيتم التصنيع وفقاً لها، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والأكواد المصرية في ذات الشأن.

كما ناقش الحضور إمكانية تصنيع القطع الخاصة للمواسير من نفس نوع المادة المصنع منها المواسير، حيث أكد ممثلو المصنع أنه سيتم دراسة تصنيع تلك القطع في نفس المصنع في مصر خلال الفترة القادمة.



وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على أهمية استمرار التنسيق والتعاون وتبادل الاحتياجات والمواصفات الفنية للمواسير، كما دعا مسئولو المصنع الحضور لعمل زيارة ميدانية للمصنع في فترة التشغيل التجريبي فور الانتهاء من أعمال التركيبات والإنشاء المتكامل.