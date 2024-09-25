شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى التاريخ.. الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأشار التقرير الشهري للمجلس، إلي أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى شهر أغسطس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.1% حيث بلغت 443.6 مليون دولار فى أغسطس 2024 مقابل 395.8 مليون دولار فى اغسطس 2023.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال أول 8 أشهر من 2024 و هي الكابلات سجلت نموا بنسبة 33.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وحققت مكونات سيارات ارتفاعاً بنسبة 26%.

وكشف المجلس التصديري للصناعات، أن صادرات الاجهزة المنزلية حققت صعوداً بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 في حين ارتفعت الصناعات الكهربائية و الإلكترونية بنسبة 9.1% وأخيراً وسائل النقل حققت قفزة بنسبة118.1%.

صادرات مصر الهندسية إلى دول العالم

وبشأن الدول التي زادت الصادرات الهندسية في الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 هي أوروبا "المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا" وفي آسيا "السعودية – الإمارات - العراق- لبنان - اذريبجان - هونج كونج - قطر" وفي أفريقيا " ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - انجولا -أوغندا".



ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 8 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.

خطة نمو الصادرات الهندسية

وأكد رئيس المجلس على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية جاءت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

وأوضح "الصياد" أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.

وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الروشتة التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.