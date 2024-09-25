شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقى مسئولى مجموعة ETI لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اجتماعاً مع Maja-Jennifer Koehl الرئيس التنفيذي لمجموعة ETI ومديرة إدارة المجموعة بألمانيا، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول شرق أوروبا لاسيما ألمانيا والنمسا خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء استعراض حجم أعمال المجموعة في مصر، وما تشهده من زيادة، وما تقوم به من إقامة منشآت فندقية جديدة في مصر منها الفندق الذي تقيمه بمدينة مرسى علم وسيتم الانتهاء من بنائه قريباً، كما أنه من المقرر أن تقوم بافتتاح فندق جديد بالساحل الشمالي بطاقة فندقية 500 غرفة.

وأعرب مسئولو المجموعة عن رغبتهم لتوسيع حجم أعمالهم في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية التي يعملون بها خلال الموسم السياحي الشتوى القادم، مؤكدين على أهمية الترويج لمنتج السياحة الشاطئية بصورة أكبر ولاسيما بالسوق الألماني خلال هذه الفترة، كما أشاروا إلى توقعاتهم بأن يشهد الطلب على السياحة الثقافية في صعيد مصر زيادة بداية من الموسم السياحي الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن مجموعة Express Travel International (ETI) هى منظم رحلات تعمل في العديد من الأسواق السياحية من بينها دول شرق أوروبا ولاسميا النمسا وألمانيا.

وحضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

كما حضر من مجموعة ETI تامر مرزوق رئيس التعاون التسويقي والشراكات الاستراتيجية والشئون العامة بالمجموعة، و Martin Hafner مدير إدارة المجموعة بالنمسا وشرق أوروبا.