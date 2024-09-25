شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر الآن يسجل 3610 جنيهات لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

يسجل سعر الذهب في مصر الآن مستويات 3610 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق، وذلك مع استمرار تطورات سوق الذهب العالمي والذي يسجل ارتفاعات متكررة اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر: عيار 24 يسجل 4126 جنيها. عيار 21 يسجل 3610 جنيهات. عيار 18 يسجل 3094 جنيها. الجنيه الذهب 28880 جنيها. الذهب العالميتستمر أسعار الذهب العالمية في مسلسل تسجيل المستويات التاريخية وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده من تراجع مستويات الدولار الأمريكي والبيانات السلبية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وتزيد من توقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة. الذهب العالميتستمر أسعار الذهب العالمية في مسلسل تسجيل المستويات التاريخية وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده من تراجع مستويات الدولار الأمريكي والبيانات السلبية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وتزيد من توقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي اليوم عند 2670 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع السعر ليتداول حالياً عند 2654 دولارا بينما قد افتتح تداولات اليوم عند 2658 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1% مسجلا 4 جلسات متتالية من الارتفاع، وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم تأتي بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.