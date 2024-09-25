شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأميركى يدفع الذهب لمستويات تاريخية عند 2670 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

تستمر أسعار الذهب العالمية في مسلسل تسجيل المستويات التاريخية وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده من تراجع مستويات الدولار الأمريكي والبيانات السلبية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وتزيد من توقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي اليوم عند 2670 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر ليتداول حالياً عند 2654 دولار بينما قد افتتح تداولات اليوم عند 2658 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1% مسجلا 4 جلسات متتالية من الارتفاع، وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم تأتي بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.

هذا بالإضافة إلى انخفاض كبير في مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض بقيمة – 21 بعد انخفاض سابق بقيمة – 19.

وتسببت البيانات الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلا انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%، قبل أن يستكمل تراجع اليوم إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ضعف البيانات الأمريكية زاد من المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وتأثيره السلبي على قطاع العمالة وعملية خلق الوظائف الجديدة. وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.