شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة بقيمة 1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 122.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه، وصفقة على شركة تراسل أويل فيلد سيرفيس بحجم تداول 1400 سهم بقيمة 6.8 مليون دولار، وصفقة على شركة إيجيبت سراي ترافيل بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون دولار.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 315.7 مليون سهم بقيمة أكثر من 1.4 مليار جنيه عبر تنفيذ 77 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.14%، والعرب على 5.84%، واستحوذت المؤسسات على 29.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 216 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.



