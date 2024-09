شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق إفريك إنفست يطلب الاستحواذ حصة أقلية بشركة بى إي لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارا من صندوق إفريك انفست إي في (AfricInvest Fund IV) للاستحواذ على حصة أقلية من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال في شركة بي إي لتطوير التعليم والبحث العلمي (BE for Education Development and Scientific Research)، والتي تمتلك الجامعة البريطانية في مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تحكم صندوق إفريك انفست إي في بشكل غير مباشر في الجامعة البريطانية في مصر.

ويعمل صندوق إفريك انفست إي في على مستوى العالم في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والتصنيعية والرعاية الصحية والقطاع الزراعي والمواد الغذائية، بينما تعمل شركة بي إي لتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال الجامعة البريطانية في مصر وهي جامعة نشأت كمنظمة غير هادفة للربح بموجب القرار الجمهوري رقم 411 لسنة 2004 وتقوم بتقديم تعليم عالي بريطاني وتقديم شهادات معتمدة من المملكة المتحدة في مصر.

وتلقى جهاز حماية المنافسة نحو 26 إخطارا للاندماج والاستحواذ منذ بدء سريان اختصاصه بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في الأول من يونيه الماضي وحتى الآن.

وأجازت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.