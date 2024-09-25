شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: نائب رئيس المجتمعات العمرانية يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم، الأربعاء، 25-9-2024 عدد من الأخبار الاقتصاجية المحلية والعالمية الهامة منها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتي سكيب مصر، و لأول مرة فى التاريخ.. الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتي سكيب مصر

افتتح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، النسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

لأول مرة فى التاريخ.. الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ

وافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.

سعر جرام الذهب فى مصر الآن يسجل 3610 جنيهات لعيار 21

يسجل سعر الذهب في مصر الآن مستويات 3610 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق، وذلك مع استمرار تطورات سوق الذهب العالمي والذي يسجل ارتفاعات متكررة اليوم.

وزير المالية يلتقى نظيره الصيني على هامش اجتماعات «البنك الآسيوي» بأوزبكستان.. ويؤكد: سنستمر فى العمل سويًا لتعميق العلاقات الثنائية

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني «لان. فوه. آن»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان، لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتبادل الرؤى والأفكار فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذًا فى الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين، باعتبارهما من أبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الآسيوى الذى يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة، وكذلك بنك التنمية الجديد الذى يتبنى أيضًا توجهات وأجندة الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية، لافتًا إلى الاستمرار فى العمل سويًا لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية وتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.

تراجع الدولار الأمريكى يدفع الذهب لمستويات تاريخية عند 2670 دولارا

تستمر أسعار الذهب العالمية في مسلسل تسجيل المستويات التاريخية وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده من تراجع مستويات الدولار الأمريكي والبيانات السلبية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وتزيد من توقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة.

"المشاط" تواصل مباحثاتها مع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و «قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.



‎وزير قطاع الأعمال يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية

‎في إطار لقاءات المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وموقف المشروعات والفرص الاستثمارية، اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

رئيس المنطقة الاقتصادية يستقبل وفد جيترو اليابانية وممثلى شركات الهيدروجين الأخضر

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعين السخنة، وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو JETRO"، وذلك بحضور ممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر، وعدد من قيادات الهيئة؛ وذلك في إطار التعرف على الخطوات الجادة التي تتخذها المنطقة الاقتصادية نحو توطين هذه الصناعة الهامة والصناعات المكملة والمغذية لها، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وزيرة التخطيط تواصل مشاركتها في فعاليات للأمم المتحدة و«قمة المستقبل»

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك، حيث شاركت في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل مستقبل أكثر عدالة"، والتي ناقشت تمويل أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أميناتا توريه، الممثلة الخاصة العليا لرئيس السنغال ورئيسة الوزراء السابقة للسنغال.

وزير الاستثمار يلتقى وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمى لاستعراض برامج البنك فى مصر

عقد المهندس الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي برئاسة سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، حيث استعرض اللقاء أنشطة البنك في مصر، والذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية ‏والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر، حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في مصر ‏من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال بالسوق المصرية.