أرامكو تجمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك .. وتغطية الطرح أكثر من 7 مرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جمعت شركة أرامكو السعودية 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك في السوق الدولية، في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021.

الطرح تضمن شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وتلقت الشركة طلبات تزيد عن 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك (تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات)، بينما يعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من 3 أعوام، تعتبر هذه المرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين حيث تقترض الحكومة والشركات المرتبطة بها لتنويع اقتصاد البلاد.

قال الأشخاص إن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع. تم بيع الأجل الأقصر عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية بينما كانت الصكوك الأطول أجلاً بزيادة 100 نقطة أساس.

جمعت الشركة في في يوليو الماضي 6 مليارات دولار من بيع سندات، وشملت شريحة مدتها 40 عاماً. عينت أرامكو، من خلال شركة (SA Global Sukuk Limited)، كل من “الراجحي كابيتال”، و”سيتي غروب”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبو ظبي الأول”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورغان تشيس آند كو”، و”كيه إف إتش كابيتال”، و”ستاندرد تشارترد”، من بين بنوك أخرى مقرها دول مجلس التعاون الخليجي أو إسلامية، كمديرين مشتركين للطرح.

ارتفع إصدار الصكوك هذا العام. وتتوقع وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” أن يصل حجم الصكوك العالمية إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مستويات عام 2023، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تدفق الصفقات من السعودية.

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