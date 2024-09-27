نائب وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف, في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس 22-23 ربيع الأول في مدينة سمرقند بجمهورية أوزباكستان.

وأشاد معاليه خلال مشاركته بالتقدم الذي أحرزه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى اقترابه من تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية، وتجاوزه أهدافه التمويلية, مما يعكس التزامه بتمويل البنية التحتية المستدامة في الدول الأعضاء، حاثًا البنك الآسيوي على تكثيف جهوده في استخدام التقنيات المتقدمة التي تدعم نهج الاقتصاد الدائري للكربون والاستثمار فيها، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مؤكدًا دعم المملكة للاقتصاد الدائري للكربون من خلال مبادراتها المختلفة مثل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

كما أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للإنسان، مثل مشاريع المياه والأمن الغذائي، وقال: “مع تزايد الطلب العالمي على الموارد، تصبح هذه المشاريع أساسية لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أن الاستثمار في هذه القطاعات يعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والنمو السكاني”.

والتقى نائب وزير المالية على هامش الاجتماعات بعدد من وزراء المالية ومسؤولي الحكومات في الدول الأعضاء للبنك، لبحث سبل التعاون والشراكة في الجانبين الاقتصادي والمالي.

وشهد الاجتماع إقرار التقرير السنوي للبنك للعام 2023م، والموافقة على انضمام جمهورية ناورو لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تعد المملكة عضوًا مؤسسًا في البنك الذي أنشئ في العاصمة الصينية بكين في العام 2016م كمؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف.

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