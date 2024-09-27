شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 36ر260 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 11ر42175 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11ر23 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 37ر5745 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 09ر108 نقطة ، أو 6ر0% ، ليصل إلى 29ر18190 نقطة.