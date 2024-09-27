شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 3% خلال ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

نمو مطرد

الدمام - شريف احمد - حقق الاقتصاد الأمريكي في الربيع الماضي (الربع الثاني) نموا أكبر قليلا مما كان متوقعا.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن اليوم الخميس استنادا إلى ثالث تقديراتها أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الفترة بين مطلع إبريل ونهاية يونيو الماضيين ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ معدل النمو في الربع الثاني 9ر2% في المتوسط.يذكر أن أكبر اقتصاد في العالم حقق في الربع الأول نموا بنسبة 6ر1% فقط، وأسهم في هذا النمو عوامل من بينها الارتفاع القوي في الاستثمارات الخاصة.في المقابل، جاء الاستهلاك الخاص والذي يعد مهما للاقتصاد الأمريكي، أقل قليلا من معدل النمو العام.