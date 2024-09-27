شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أغسطس.. استقرار الطلب على السلع المصنعة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد نموه بأعلى قليلا من التوقعات خلال شهر يوليو الماضي، استقر الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال آغسطس.

وقالت وزارة التجارة إن الطلب على السلع المعمرة استقر خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 9ر9% خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 6ر2% خلال الشهر الماضي.

الطلب على معدات النقل

وأشار تقرير الوزارة إلى انخفاض الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر0% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر34% خلال يوليو.



ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يرتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال أغسطس بنسبة 5ر0% بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال تموز/يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر0%.

وقال التقرير إن الطلب على المعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية وقطع الغيار ارتفع بنسبة 9ر1%.

السلع الرأسمالية غير العسكرية

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية بدون حساب الطائرات والذي يمثل مؤشرا رئيسيا على إنفاق الشركات ارتفع بنسبة 1ر0% خلال شهر أغسطس بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يوليو.