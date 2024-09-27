شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الروبل.. "المركزي الروسي" يرفع الدولار واليوان ويخفّض اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 2 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 92.4074 روبل.

وفي الوقت نفسه خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 28 كوبيكًا، ليصل إلى 103.1931 روبل.

بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 13.1451 روبل.