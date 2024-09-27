أسهم آسيا تواصل انتعاشها بعد إجراءات التحفيز في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها مع تزايد الرغبة في المخاطرة بالأسواق المالية بعدما تلقت دعمًا إضافيًا من أحدث إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين.

وتقدمت الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ، في حين يتجه مؤشر “سي إس آي 300” القياسي في الصين لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ عام 2008 بعد تعهد المسؤولين بزيادة الدعم المالي وتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات لإنعاش النمو.

وارتفع مؤشر “تشينكست” في الصين المشابه لـ”ناسداك” بنسبة 12 % خلال معاملات الجمعة مع حجم تداول كبير.

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