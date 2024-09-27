شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الين.. مؤشر الأسهم اليابانية يغلق مرتفعًا 2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2% اليوم الجمعة، مستفيدًا من استمرار تراجع قيمة الين.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 2.32% عند 39829.56 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو الماضي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا مرتفعًا 0.73 % عند 2740.94 نقطة.