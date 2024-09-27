شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم آسيا.. انتعاش مستمر بعد إجراءات التحفيز في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها مع تزايد الرغبة في المخاطرة بالأسواق المالية بعدما تلقت دعمًا إضافيًا من أحدث إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين.

وتقدمت الأسهم في أستراليا وهونج كونج، في حين يتجه مؤشر "سي إس آي 300" القياسي في الصين لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ عام 2008 بعد تعهد المسؤولين بزيادة الدعم المالي وتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات لإنعاش النمو.

وارتفع مؤشر "تشينكست" في الصين المشابه لـ"ناسداك" بنسبة 12 % خلال معاملات الجمعة مع حجم تداول كبير.