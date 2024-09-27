الاقتصاد

بالأرقام.. ارتفاع مبيعات المنازل في بريطانيا خلال أغسطس

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د ب أ - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات المنازل في بريطانيا ارتفاعًا في أغسطس الماضي بنسبة 5 % على أساس سنوي، بحسب بيانات هيئة الإيرادات والجمارك.
وبيع حوالي 90210 من المنازل في شتى أنحاء المملكة المتحدة، بما يمثل زيادة بنسبة 5 % مقارنة بأغسطس 2023 وانخفاضًا طفيفًا (أقل من 1 %) مقارنة بيوليو 2024.

العقارات في بريطانيا

يأتي هذا فيما خفضت عدة بنوك إقراض عقاري معدل الفائدة في الأسابيع القليلة الماضية، مع تواصل موسم الخريف.

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وذكرت هولي توملينسون المخططة المالية في شركة (كويلتر) لإدارة الثروات، أن الزيادة السنوية في مبيعات العقارات "تسلط الضوء على انتعاش سوق الإسكان مع انحسار التضخم وتراجع ضغوط أسعار الفائدة إلى حد ما".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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