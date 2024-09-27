شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع مبيعات المنازل في بريطانيا خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

العقارات في بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات المنازل في بريطانيا ارتفاعًا في أغسطس الماضي بنسبة 5 % على أساس سنوي، بحسب بيانات هيئة الإيرادات والجمارك.وبيع حوالي 90210 من المنازل في شتى أنحاء المملكة المتحدة، بما يمثل زيادة بنسبة 5 % مقارنة بأغسطس 2023 وانخفاضًا طفيفًا (أقل من 1 %) مقارنة بيوليو 2024.يأتي هذا فيما خفضت عدة بنوك إقراض عقاري معدل الفائدة في الأسابيع القليلة الماضية، مع تواصل موسم الخريف.وذكرت هولي توملينسون المخططة المالية في شركة (كويلتر) لإدارة الثروات، أن الزيادة السنوية في مبيعات العقارات "تسلط الضوء على انتعاش سوق الإسكان مع انحسار التضخم وتراجع ضغوط أسعار الفائدة إلى حد ما".