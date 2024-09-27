شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث آخر التطورات وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم, نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
جاء اللقاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.
كما بحثا آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء اللقاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.
آخر التطورات الاقتصادية العالميةوجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة.
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