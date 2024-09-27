شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث آخر التطورات وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

آخر التطورات الاقتصادية العالمية

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم, نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.جاء اللقاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة.كما بحثا آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.