الاقتصاد

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.09 % في أسبوع

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.09 %، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2388.0 نقطة.

 

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.4 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 4.8 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 7.5% فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 19.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغ 21.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 9726 صفقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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