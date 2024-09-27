وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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