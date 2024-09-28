شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال رابع أسبوع فى شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، رابع أسبوع في شهر سبتمبر، بحجم تداول بلغ 15.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 20 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 103.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 41.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 989.2 مليون جنيه، ثم "تعليم لخدمات الإدارة" بحجم تداول 93.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 976.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 116.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 755.7 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 77.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 629.3 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 510.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 56.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 483.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 7.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 445.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 31276.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 7425.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 10577.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 38505.65 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 8128.92 نقطة.