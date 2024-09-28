شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة أبرزها نظر طعن سحب أرض سهل حشيش والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 9 أحداث هامة خلال الأسبوع الجاري ما بين عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية لعدد من الشركات المقيدة، ونظر قضايا مرتبطة بإحدى الشركات.

وتبدأ أحدث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، لمتابعة الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة عن الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2024، وفي نفس اليوم تقام الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، والنظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح عن ذات العام، وانتخاب عضوين لمجلس الإدارة عن ممثلي مساهمي الأفراد وصغار المساهمين وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

ويوم الإثنين تعقد الجمعية العامة العادية لشركات الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والدلتا للتأمين، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية لاعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقواعد الحوكمة، والتصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، كما يشهد يوم الإثنين صرف قيمة القسط الأول لكوبون شركة مصر للأسمنت-قنا رقم (25) بقيمة 0.25 جنيه.

ويختتم الأسبوع، بنظر الدائرة الثالثة إدارية عليا، الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، ضد الحكم الصادر في يونيو 2022 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسبب إلغاء الموافقة المبدئية على أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش- الغردقة، كما ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركتي سماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة، قد أصدر قرارًا بتاريخ 31 مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وبتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت الشركة دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة، واستمر نظر القضية حتى أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا يوم السبت 22 يونيو 2024 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.