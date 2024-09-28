شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71.89 دولار لخام برنت و68.18 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 71.89دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.18دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة حيث سجلت الأسعار خسائر على أساس أسبوعى بنحو 3% لخام برنت ونحو 5% للخام الأمريكى.

وأوضحت المحللة في المؤسسة المالية بسنغافورة فيليب نوفا، أنه على الرغم من ابتهاج المستثمرين بعد أن أطلقت الصين - أكبر مستورد للنفط - أخيرًا حوافز اقتصادية أكثر جرأة عملت على الحد من الخسائر، إلا أن أسواق النفط تبدو مهتمة بليبيا ومنظمة "أوبك" خلال الأسبوع الجاري.

وكان البنك المركزي الصيني قد خفض معدلات الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي مع تكثيف بكين للتحفيز؛ بغرض إعادة النمو الاقتصادي إلى هدفه خلال العام الجاري البالغ نحو 5% ومكافحة الضغوط الانكماشية.

أما في ليبيا، فإن الاتفاق الذي وقعته الفصائل المتنافسة - المطالبة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي - من أجل إنهاء النزاع، قد يشهد عودة أكثر من 500 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الليبية إلى الأسواق، وفقًا للمحلل دانيال هاينز من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة.