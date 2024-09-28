شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: تأسيس 38 ألف شركة خلال العام المالي 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى "اليونان - مصر: فرص الأعمال والاستثمار" الذي أقامته غرفة أثينا للتجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة المصرية والمكتب التجاري بأثينا لعرض الفرص الاستثمارية بمصر، بحضور صوفيا كونيناكي إفرايموجلو، رئيسة غرفة أثينا، وفراجكوجيانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية، وعمر عامر، سفير مصر في أثينا، وأكثر من 60 شركة يونانية مهتمة بالاستثمار في مصر، وأبرزها شركة ميتلين العالمية المتخصصة في الطاقة، وشركة أسبروفوس للاستشارات الهندسية، وشركة هيلينيك إينرجي لحلول الطاقة منخفضة الكربون، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية المهتمة بعقد الشراكات مع الجانب اليوناني، ومن أهمها مجموعة السويدي، وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ما نتج عنه تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات لعامين متتاليين، حيث قامت الحكومة بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية بالإضافة إلى تعديل التشريعات وطرح استراتيجيات وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وهي قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والسيارات، والغزل والنسيج، والصحة، والتعليم.

وأشار حسام هيبة إلى جهود الهيئة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومن أهمها الرخصة الذهبية وهي موافقة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء المشروعات وبدء الإنتاج، كما أطلقت الهيئة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، بالإضافة إلى تسهيل وأتمتة الخدمات الاستثمارية، ما مكن الهيئة من تأسيس حوالي 38 ألف شركة خلال العام المالي 2023/ 2024.

ودعا حسام هيبة الشركات اليونانية لإجراء جولات تفقدية لبيئة الاستثمار في مصر، مؤكداً أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة البينية حوالي ملياري دولار، كما تعمل في مصر 200 شركة يونانية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في شهر يونيو الماضي، عدد من الاتفاقيات الهامة مع الجانب اليوناني، حيث وقعت شركة انتيبوليوشن إيجيبت اتفاق لإدارة مخلفات السفن العابرة لممر قناة السويس الملاحي بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وقعت شركة داي انفراستركشر DAIاتفاقية لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 11 مليار دولار.

واستعرض حسام هيبة الفرص الاستثمارية الملائمة لتوجهات الشركات اليونانية، ونظم الاستثمار المتنوعة بين مناطق حرة ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحظى باهتمام عدد كبير من الشركات اليونانية خاصةً في قطاعي الخدمات البحرية والطاقة المتجددة.

وعلى هامش المنتدى التقى حسام هيبة ممثلي شركة "أسبيس" المتخصصة في تصنيع العصائر والمركزات، والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى 80 دولة حول العالم، حيث تخطط الشركة إلى ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون يورو في السوق المصري، كما التقى حسام هيبة ممثلي مجموعة أثينا الطبية التي تستحوذ على 15% من سوق الرعاية الصحية باليونان، وتخطط المجموعة إلى اقتحام السوق المصري إما عبر إنشاء مستشفى بالشراكة مع مجتمع الأعمال المصري أو الاستحواذ على منشأة صحية قائمة بالفعل.