شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها والجرام عيار 21 بـ3590 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك على خلفية حدوث تصحيح وتراجع في سعر الذهب العالمي إلى 2651 دولاراً بعد أن وصلت 2670 دولارًا، مما انعكس على أداء الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4103 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها .

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

تراجع الذهب العالمي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة بعد تسجيل سلسلة من أعلى مستوياتها القياسية في الجلسات الأخيرة، حيث عزز بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة جاذبية السبائك غير المدرة للعائد.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.7% عند 2651.88 دولار للأونصة بعد تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق لأربع جلسات متتالية. بلغ السوق مستوى تاريخياً عند 2685.42 دولار أول أمس الخميس.

كما انخفض الذهب في العقود الآجلة خلال تعاملات الجمعة بنحو 1% ليصل إلى 2668.10 دولار عند التسوية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.83%.