شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر ينخفض 160 جنيهًا ويسجل 28720 والان مع تفاصيل الخبر

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعًا بحوالي 160 جنيهاً مع تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين، وذلك على خلفية هبوط في سعر الذهب العالمي ومن ثم تغيرات في سعر الذهب المصري.



ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 28720 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.



