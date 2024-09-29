شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الغرفة التجارية تطورات أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الأحد، حيث يسجل سعر الكيلو بداية من 300 جنيه في المنافذ الحكومية المختلفة.

ويستقر سعر كيلو اللحوم بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 320 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.