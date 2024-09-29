شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ثروة» ترتفع إلى 4.8 مليون ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن على الرغم من تحقيق نمو في الإيرادات، إلا أن الاستقرار في صافي الربح يرجع إلى ارتفاع التكاليف المباشرة المرتبطة ببعض مشاريع الشركة خلال هذه الفترة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الثروة البشرية في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 0.4% إلى 4.8 مليون ريال، مقارنة بـ4.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنه لم يطرأ تغير جوهري على صافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.وأضافت أن على الرغم من تحقيق نمو في الإيرادات، إلا أن الاستقرار في صافي الربح يرجع إلى ارتفاع التكاليف المباشرة المرتبطة ببعض مشاريع الشركة خلال هذه الفترة.