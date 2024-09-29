شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس والفضة يقفزان وسط انتعاش جماعي بالمعادن النفيسة والأساسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار النحاس والفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مدفوعة بتوقعات الأسواق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى حزم التحفيز الضخمة التي أعلنتها الصين يوم الثلاثاء الماضي بهدف دعم اقتصادها المتعثر، وفق ما أورده موقع "ذا ماركت ووتش". تخفيضات الفائدة وأسعار المعادن تأتي توقعات تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على خلفية البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ النمو والتضخم. هذا دفع الأسواق إلى التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءات إضافية لتخفيف السياسة النقدية، مما يعزز الطلب على المعادن النفيسة والأساسية. الفضة، التي تعتبر من الأصول الآمنة، استفادت بشكل كبير من هذه التوقعات، حيث يفضلها المستثمرون في أوقات عدم اليقين المالي. حزم التحفيز الصينية تدعم الانتعاش الصين، التي تُعد أكبر مستهلك للنحاس والمعادن الأساسية الأخرى، أطلقت حزم تحفيز اقتصادية ضخمة لدعم اقتصادها المتباطئ. هذه الحزم شملت استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتحفيز الإنفاق على المشاريع التنموية، مما عزز الآمال بزيادة الطلب على المعادن.

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هذا الدعم الحكومي دفع أسعار النحاس إلى مستويات جديدة، حيث يُعد المعدن أحد أهم المكونات في القطاعات الصناعية التي تعتمد عليها خطط الصين التنموية. قفزات في أسعار النحاس والفضة ارتفع سعر النحاس بنسبة تصل إلى 1.6% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين في بورصة لندن للمعادن، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا أن المكتب السياسي الصيني سيدفع نحو "وقف تراجع" سوق العقارات، ودعا إلى تخفيضات "قوية" في أسعار الفائدة. جاء ذلك بعد تقرير من بلومبرج يفيد بأن الصين تدرس ضخ 142 مليار دولار في أكبر البنوك الحكومية.

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فيما صعد المعدن الأبيض بنسبة تصل إلى 2.5% ليصل إلى 32.614 دولارًا للأونصة يوم الخميس، مما يرفع مكاسبه لهذا العام إلى 37%. وجاء هذا الارتفاع في ظل انتعاش واسع للمعادن النفيسة، حيث سجل الذهب هو الآخر رقمًا قياسيًا جديدًا مقترباً من عتبة 2700 دولار للأونصة. توقعات بصعود أسعار المعادن ويتوقع المحللون أن تستمر أسعار المعادن في الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت السياسات النقدية المتساهلة في الولايات المتحدة وتواصلت إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين.

ومع توقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع أن تظل الفضة والنحاس في دائرة الضوء. بينما تستمر الصين في ضخ الأموال لتحفيز اقتصادها، فإن الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس قد يشهد مزيدًا من النمو، مما يعزز احتمالات ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.

وقالت مارغو فيسلر، محللة أسواق المعادن في بنك "جولدمان ساكس"، في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، يبدو أن سوق المعادن يشهد فترة من الانتعاش، حيث تستفيد المعادن النفيسة والأساسية من التوقعات الاقتصادية الإيجابية. ومع استمرار السياسات التحفيزية، قد نشهد مزيدًا من القفزات في أسعار النحاس والفضة خلال الأشهر المقبلة.