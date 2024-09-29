شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أعضاء لجنة المراجعة في «جي آي جي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ويشغل خالد الطريفي منصب نائب رئيس المالية في شركة معادن، وهو محاسب قانوني معتمد من مجلس ولاية كولورادو للمحاسبة والمملكة العربية السعودية.

ويتمتع خالد الطريفي بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مختلف المؤسسات الرائدة.

ويشغل تركي العبيلان منصب الرئيس التنفيذي لشركة باتك العقارية، ويتمتع بمعرفة وخبرة واسعة لدى الجهات التنظيمية.

وشغل العبيلان منصب رئيس الوحدة الميدانية للبنوك المحلية لدى المركزي السعودي، فيما حصل تركي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة.

ويشغل بدر الجريسي حاليًا منصب مدير إدارة التخصيص في وزارة الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين جي أي جي تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي تبدأ بتاريخ 2024/08/01 م وتنتهي بتاريخ 2028/07/31 م ، بناءً على قرار مجلس الإدارة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تشكيل اللجنة برئاسة خالد الطريفي، وعضوية كل من تركي العبيلان، وبدر الجريسي.ويشغل خالد الطريفي منصب نائب رئيس المالية في شركة معادن، وهو محاسب قانوني معتمد من مجلس ولاية كولورادو للمحاسبة والمملكة العربية السعودية.ويتمتع خالد الطريفي بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مختلف المؤسسات الرائدة.ويشغل تركي العبيلان منصب الرئيس التنفيذي لشركة باتك العقارية، ويتمتع بمعرفة وخبرة واسعة لدى الجهات التنظيمية.وشغل العبيلان منصب رئيس الوحدة الميدانية للبنوك المحلية لدى المركزي السعودي، فيما حصل تركي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة.ويشغل بدر الجريسي حاليًا منصب مدير إدارة التخصيص في وزارة الرياضة ، وتخرج عام 2015 في قسم الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان.