شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «كوارا للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل في 12 سبتمبر الحالي، تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة كوارا للتمويل المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2024م شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 11 سبتمبر 2024م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 سبتمبر 2027م.
وتتكون اللجنة برئاسة عصام الصقير، وعضوية كل من عبدالكريم الدعيجي، وغالب جرار.
ويحمل عصام الصقير درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جونسون وويلز بالولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، مع خبرة واسعة في مجالات متعددة مثل المحاسبة والمراجعة الداخلية والمخاطر.
ويشغل حاليا رئيس الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة السودة للتطوير إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بجانب عدد من عضويات مجلس الإدارة واللجان لعدة شركات ذات مجالات مختلفة.
ويحمل عبدالكرمي الدعيجي، درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة ويست كوست بالولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويمتلك خبرة واسعة في مجالات متعددة في الاستثمار والتمويل وتقنية المعلومات، بجانب عدد من عضويات مجلس الإدارة واللجان لعدة شركات ذات مجالات مختلفة.
ويحمل غالب جرار درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البلقاء، المملكة الأردنية الهاشمية، مع خبرة واسعة في مجال المحاسبة، ويشغل حاليا الرئيس المالي في أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، بجانب عدد من عضويات اللجان.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة كوارا للتمويل المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2024م شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 11 سبتمبر 2024م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 سبتمبر 2027م.
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ويحمل عصام الصقير درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جونسون وويلز بالولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، مع خبرة واسعة في مجالات متعددة مثل المحاسبة والمراجعة الداخلية والمخاطر.
ويشغل حاليا رئيس الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة السودة للتطوير إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بجانب عدد من عضويات مجلس الإدارة واللجان لعدة شركات ذات مجالات مختلفة.
ويحمل عبدالكرمي الدعيجي، درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة ويست كوست بالولايات المتحدة الأمريكية، والبكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويمتلك خبرة واسعة في مجالات متعددة في الاستثمار والتمويل وتقنية المعلومات، بجانب عدد من عضويات مجلس الإدارة واللجان لعدة شركات ذات مجالات مختلفة.
ويحمل غالب جرار درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البلقاء، المملكة الأردنية الهاشمية، مع خبرة واسعة في مجال المحاسبة، ويشغل حاليا الرئيس المالي في أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، بجانب عدد من عضويات اللجان.