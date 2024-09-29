المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة 182 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 182 مليار يوان أو ما يعادل 25.96 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة 1.5%.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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