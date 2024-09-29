الاقتصاد

«الصقر للتأمين» توقع عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي «مهارة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني أنها استلمت تعميد من شركة مهارة للموارد البشرية لإصدار وثيقة تأمين صحي لتغطية منسوبي الشركة وعائلاتهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة تتجاوز 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأضافت أن العقد يتضمن: تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الشركة وعائلاتهم لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 28-09-2024.
وأفادت بأن مدة العقد لمدة عام ميلادى اعتباراً من 28-09-2024 حتى 27-09-2025.
وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2024م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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