شكرا لقرائتكم خبر عن «أسواق العثيم»: اكتمال عملية بناء سجل الأوامر في أسهم «المطاحن الرابعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة المطاحن الرابعة بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ5.30 ريال للسهم الواحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن تبلغ صافي المتحصلات (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) حوالي 833 مليون ريال للمساهم البائع "شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية" التي تملك فيها الشركة نسبة (33.3%) من رأسمالها.
وتقدّر حصة الشركة من الأرباح الرأسمالية الذي ستحققها "شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية " مبلغ 160 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي في الربع الرابع من العام المالي 2024م
وكانت الشركة قد أعلنت تعيين شركة المطاحن الرابعة (شركة مستثمر فيها) مستشاراً مالياً لعملية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن تبلغ صافي المتحصلات (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) حوالي 833 مليون ريال للمساهم البائع "شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية" التي تملك فيها الشركة نسبة (33.3%) من رأسمالها.
وتقدّر حصة الشركة من الأرباح الرأسمالية الذي ستحققها "شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية " مبلغ 160 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي في الربع الرابع من العام المالي 2024م
وكانت الشركة قد أعلنت تعيين شركة المطاحن الرابعة (شركة مستثمر فيها) مستشاراً مالياً لعملية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسي.