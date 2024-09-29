أمير منطقة الباحة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان الرمان في نسخته الـ 13

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعد غدٍ انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته الـ 13، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وذلك بجوار مقر الجمعية التعاونية للرمان بمفرق بيده.

وأشار مدير فرع وزارة البيئة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني إلى أن المهرجان الذي تشرف على تنفيذه الوزارة؛ يهدف إلى تسويق منتجات المزارعين، وتنفيذ عددٍ من البرامج واللقاءات بما يعزز قيمة المنتج، وبما يضمن المساهمة في رفع الناتج المحلي.

وبيَّن أن المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام يأتي بمشاركة 72 عارضًا ثابتًا، وأكثر من 1000 مزارع متردد على الحراج، إلى جانب مسار الأسر المنتجة الذي يضم نحو 7 أسر و5 متاجر إلكترونية ومعرض الزراعة العضوية، وركن ريف، وركن فرع الوزارة، وعددٍ من الجهات الأخرى، مفيدًا بأن هناك فعاليات منوعة ترفيهية وتثقيفية كمسرح الطفل، وركن للرسم، والفنون الشعبية وغيرها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط