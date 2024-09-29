شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والسودان والمغرب والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 21 – 27 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 27 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، وأصدرت الإدارة 378 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 326 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3820 رسالة بنحو 188 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 9 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 53 صنف بنحو 33 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، يليها الرمان بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 28 ألف طن.

ومثلت اليمن، السودان، المغرب والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 529 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 415 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2210 رسالة بنحو 478 ألف طن لعدد 855 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 181 صنف من قمح، سكر خام وفول صويا من 88 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، أوروجواي، ليتوانيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء بور سعيد ة والذي احتل المركز الثاني بـ 375 رسالة، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 330 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 75 منتج و24 شركة، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 705 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 54 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 2 زيارة لمضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجل 2 منشأة غذائية لتداول الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 55 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى وجاري فحص 27 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 915 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، المنوفية، أسوان، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 54 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 785 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 536 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 405 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، دمياط، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم والجيزة، وتم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 6 مخازن تغذية مدرسية (قائمة بالفعل) في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الاسكندرية والدقهلية، كما تم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل عدد المخازن المستوفاة إلى 36 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الدقهلية، الجيزة، كفر الشيخ، بني سويف والفيوم.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط وسوهاج.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الاسكندرية، القليوبية والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 537 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 2 مجزر لحوم لقائمة الاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجازر (منفلوط، ديروط، منقباد، الغنايم) في محافظة أسيوط، ومجزر لقانة بمحافظة البحيرة، ومجزر غارب بمحافظة البحر الأحمر، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 7 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، المنوفية، الشرقية والجيزة، كما تم تسجيل 3 منشآت خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 34 حملة تفتيشية موسعة على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1طن و 600 كجم مقرمشات وسناكس منتهي الصلاحية، 2 طن أجبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 90 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 5 أطنان (عطارة، أسماك، مخبوزات) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح، إدارة قوات الأمن، الإدارة العامة للأمن المركزي بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 50 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، رأس البر، عزبة البرج، ميت أبو غالب، فاراسكور، دمياط، الزرقا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 24 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 123 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (السنبلاوين، بلقاس، دكرنس، تمى الأمديد، طلخا، سندوب، ميت غمر، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 21 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، تحفظ، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم التحفظ على 1 طن (لحم مفروم، دجاج متبل، عصائر معلبة، حلوى ملونة) وذلك بمعرفة جهاز حماية المستهلك، التموين والصحة في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 26 حملة تفتيشية على 194 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 43 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان وم\ينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، شوكولاتة، صلصة، توابل)، ووجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 19 حملة تفتيشية على 70 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 26 حملة تفتيشية على 53 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الصحة والطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، مجلس المدينة) وذلك بنطاق مركزي الخارجة والدخيلة، حيث تم المرور على 37 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك الفاسدة في أحد المطاعم، إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت بأحد المطاعم)، تحرير 31 محضرًا تنوعت ما بين (محاضر شهادات صحيهة، محاضر اشتراطات صحية، محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر سلع فاسدة ومجهولة المصدر) وذلك بمعرفة الجهات الرقابية الأخرى في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.