شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 3.4٪ زيادة بعقود الزواج وتراجع الطلاق بـ 1.6٪ عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023.

وبلغ عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل 929428 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪، بينما بلغت عدد حـالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حـالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .

أولاً: عقود الزواج

1. عقود الزواج طبقا للحضر والريف:

‌أ. بلغ عدد عقود الـزواج في الحضـــر 388696عقداً عام 2023 تمثل 40.4 ٪ من جملة العقود مقابل 384468 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.1٪.

‌ب. بلغ عدد عقود الزواج في الريف 572524عقداً عام 2023 تمثل 59.6٪ من جملة العقود مقابل 544960 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.1 ٪.

2. عقود الزواج طبقاً لفئات السن:

‌أ. بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 -30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 400846عقداً تمثل 41.7٪ من جملة العقــــــــود ، وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023.

‌ب. بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمــــــرية (20 -25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 379246 عقدا تمثل 39.5٪ من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023.

3. عقود الزواج طبقاً للحالة التعليمية:

أ‌- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 378248عقداً بنسبة 39.4٪.

ب‌- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 301811 عقداً بنسبة 31.4 ٪ .

4. معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:

‌أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 في الألف عام 2023 مقابل 9.0 في الألف عام 2022.

‌ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف مقابل 9.5 في الالف بالريف في عام 2023.

‌ج- بلغ أعلى معدل زواج 16.5 في الألف بمحافظة أسوان ، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.9 فـــي الألـــــف بمحافظة الجيزة.

ثانياً : الطـــــــــلاق

بلغ عدد حـالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .

1. إجمالي حالات الطلاق طبقاً للحضر والريف :

‌أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 150488حالة عام 2023 تمثل56.7٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

‌ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق مقابل113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.

2. اشهادات الطـــــــــلاق:

بـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 254923 إشهاداً عام 2023 مقابل 258757 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.

‌أ- إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:

1) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 139969 إشهاداً عام 2023 تمثل 54.9٪ من جملة الإشهادات مقابل 145467 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪.

2) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 114954 إشهاداً عام 2023 تمثل 45.1٪ من جملة الإشهادات مقابل113290 إشهاداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

‌ب- إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن:

1) بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.

2) بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة عام 2023.

جـ - إشهادات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية:

1) بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 89088 إشهاداً تمثل 34.9٪.

2) بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 84419 إشهاداً تمثل 33.1٪.

3. احكام الطلاق النهائية :

‌أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10683 حكماً عام 2023مقابل 11077 حكماً عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪ من جملة الأحكام.

‌ب- بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10519 حكم عام 2023 تمثل 98.5٪ من جملة الاحكام مقابل 10811 حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.

‌ج- بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 164 حكم عام 2023 تمثل 1.5٪ من جملة الاحكام مقابل 266حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 38.3٪.

‌د- الخلع سجل أعلي نسبة حكم طلاق حيث بلغ عدد الأحكام به 8684 حكماً بنسبة 81.3٪ من جملة الأحكام النهائية ، بينما سجل الخلع 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق عام 2023.

4. معدل الطلاق:

هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى :

‌أ- بلغ معدل الطلاق 2.5 في الألف عام 2023 مقابل 2.6 في الألف عام 2022.

‌ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2023.

‌ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.0 فى الألف بمحافظة بورسعيد ، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.