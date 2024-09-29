شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 281.33 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 294.73 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 241.14 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند، 160.76 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2251 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 321.518 ألف ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 321.52 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 294.73 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليومواستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند، 281.33 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 241.14 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 187.55 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند، 160.76 ريال.
سعر الذهب اليوموسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9999 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2251 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 321.518 ألف ريال.