شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإٍسلامي

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات سجلها الريال.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.86 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.86 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.84 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي إلى، 12.83 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي إلى 12.85 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.81 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، إلى 12.79 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.