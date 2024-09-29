منتصف التعاملات.. ارتفاع في سعر الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد بنحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيه للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.53 % ، بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في صباح التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.