شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.8% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 142

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.8 %، عند 12271 نقطة، وبتداولات بلغت 6.202 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 503.640 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.250 تريليون ريال.انخفضت أسهم 142 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 81، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، بن داود، وثمار، وأمريكانا، والباحة، وبحر العرب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، دله الصحية، وحلواني إخوان، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، والرياض، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 25610 نقطة، وبتداولات بلغت 25.245 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.799 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.518 مليار ريال.وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.