شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الأحد بتداولات 4.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.170 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 31459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 38798 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10669 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.