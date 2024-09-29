شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2024.

وجاء قطاع سوق رأس المال في الصدارة، بقيمة إصدارات أسهم بلغت 25.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 0.9 مليار جنيه إصدارات أوراق مالية بخلاف الأسهم، يليه التأجير التمويل بعقود بلغت 15 مليار جنيه، وبعده تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 7.9 مليار جنيه، ثم التخصيم بقيمة أوراق مخصمة بلغت 6.6 مليار جنيه، وأخيرًا التمويل الاستهلاكي بقيمة 5.1 مليار جنيه، والتمويل العقاري بقيمة 1.2 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة 2.7 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2024، وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 66.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حوالي 9.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة 3.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.2 مليار جنيه.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو 2024، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه.