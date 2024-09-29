شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاسكان: رأس الحكمة جذبت 35 مليار دولار ومن أهم المشروعات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

أكد نائب وزير الاسكان الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن رأس الحكمة جذبت 35 مليار دولار وهو رقم كبير من الاستثمار والمشروعات في مصر، لافتا إلى أن رأس الحكمة وجهة سياحة هامة في الساحل الشمالي وستكون المرحلة الاولي علي مساحة 10 آلاف فدان.

وجاء ذلك في بداية الجلسة الثالثة "بناء وجهات مصر للمستقبل" بالغرفة الأمريكية، بمشاركة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للتطوير وتسليم المشاريع (آسيا وإفريقيا)، شركة الديار القطرية.

وإبراهيم المسيري، الرئيس المشارك للجنة العقارية لغرفة التجارة الأمريكية؛ ومحمد عامر، وعمر عبد الغفار، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس المشارك للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية.

وأضاف نائب الوزير أن المستهدف 70‎%‎ إشغال خارجي و30‎%‎ إشغال محلي في مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلي دور تلك الصناعة في خلق الوظائف وتنمية المنطقة بشكل كبير مع عملية البناء والتطوير، وبالتالي نهدف لعمل الشركات من القطاع الخاص والعام في تدشين البنية الاساسية انطلاقا مما تم انجازه في العلمين الجديدة.

وأوضح أن رأس الحكمة ستكون ثاني مركز أعمال في مصر بعد المركز الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الحكومة لديها خطة واضحة للمنطقة لمشاركة القطاع الخاص في اعمال التنفيذ .

ومن جانبه أشار الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، إننا نشكر الحكومة المصرية علي حل العديد من التحديات التي واجهتنا، لافتا إلى أن مصر وجهة سياحية عالمية وبالتالي نحن نبحث عن فرص استثمارية جديدة رغم وجود استثمارات لنا في 20 دولة.