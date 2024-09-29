الاقتصاد

«سليمان الحبيب» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ1.3 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم، اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 1.3 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 13 سنة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من الاتفاقية: تمويل مشاريع المجموعة التالية:مستشفى صحة الحمراء، مستشفى صحة المرأة، مستشفى صحة الخرج، والمراكز الطبية التابعة لشركة المراكز الأولية للرعاية الطبية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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