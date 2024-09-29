شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ1.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية