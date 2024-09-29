شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة» تعلن عدم تمكنها من نشر نتائج القوائم المالية للربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وقالت الشركة إنها لن تتمكن من نشرالقوائم المالية في الوقت المحدد ، بسبب أنها حاليًا تحت مراجعة المدقق الخارجي، ومن المتوقع نشر القوائم المالية الأولية للربع الاول للفترة المنتهية في 2024-06-30 (ثلاثة أشهر) قبل 30 / 10 / 2024.

وأوضحت أنه نظرا لإنتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة ( ج ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية اعتبارا من تاريخ 30 / 07 / 2024 حتى يتم نشر القوائم المالية.

ونوهت بإعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عدم تمكنها من نشر القوائم المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 9 سبتمبر الحالي آخر التطورات لـ عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للربع الاول للفترة المنتهية في 2024-06-30 (ثلاثة أشهر) في الوقت المحدد لذلك.وقالت الشركة إنها لن تتمكن من نشرالقوائم المالية في الوقت المحدد ، بسبب أنها حاليًا تحت مراجعة المدقق الخارجي، ومن المتوقع نشر القوائم المالية الأولية للربع الاول للفترة المنتهية في 2024-06-30 (ثلاثة أشهر) قبل 30 / 10 / 2024.وأوضحت أنه نظرا لإنتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة ( ج ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية اعتبارا من تاريخ 30 / 07 / 2024 حتى يتم نشر القوائم المالية.ونوهت بإعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.