شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار رئيس اتحاد الغرف السعودية نائبًا أول لرئيس اتحاد الغرف العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في دورته (135) المنعقدة بقطر، اختيار رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، نائبًا أول لرئيس الاتحاد، تأكيدًا لدور المملكة الفاعل في تنمية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

ويعكس هذا الاختيار ثقة قطاع الأعمال العربي وقناعته بالدور الريادي لحكومة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في دفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية العربية. رؤية اقتصادية شاملة

ويشغل الحويزي بالإضافة لمنصبه الجديد كنائب أول لرئيس اتحاد الغرف العربية، مناصب: رئيس اتحاد الغرف السعودية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية، ورئيس غرفة أبها، ويتمتع برؤية اقتصادية شاملة أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات للمنظمات التي تقلد مناصب رفيعة بها.

وأشاد الحويزي بدور اتحاد الغرف العربية، مثمنًا ثقة مجلس إدارته، مؤكدًا أن التجارة البينية بين الدول العربية على الرغم من أهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي، لكنها في الواقع لا تمثل سوى 13.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، معتبرًا تلك النسبة متواضعة مقارنة بالتكتلات الإقليمية الأخرى، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإزالة المعوقات التنظيمية والجمركية والإجرائية التي تعرقل حركة التجارة بين الدول العربية.