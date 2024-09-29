شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. توقعات بارتفاع أسعار التأمين على السيارات والان نبدء بالتفاصيل

التأمين على السيارات

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حدوث زيادات كبيرة

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ في الجولة المقبلة لأسعار تأمين السيارات في ألمانيا، بحسب بوابة "فيرفوكس" المعنية بمقارنة الأسعار.وذكرت أن العروض المتاحة حاليًا لمن يرغبون في تغيير شركات التأمين أعلى بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.ورغم أن هذا لا يعني بالضرورة أن التأمينات الحالية ستشهد زيادات بنفس النسبة، فإن العروض تعطي مؤشرًا على اتجاه الأسعار.وذكرت فولفجانج شوتس المدير التنفيذي لشركة "فيرفوكس" لمقارنة التأمينات: "أول شركات التأمين قامت بتحديث أسعارها وتقوم بتنفيذ المزيد من التعديلات على الأسعار".وذكرت أن "زيادات الأسعار في العام الماضي لم تكن كافية لتعويض العجز الذي تعاني منه شركات التأمين على السيارات".إلى جانب ذلك، استمرت تكلفة التأمين على الأضرار في الارتفاع لأسباب منها استمرار زيادة تكاليف قطع الغيار وارتفاع الأجر بالساعة في الورش.وكانت شركة "هوك كوبورج" الرائدة في سوق التأمين على السيارات في ألمانيا، توقعت حدوث زيادات كبيرة في الأسعار في السوق، لكنها رجحت أن يكون معدل الزيادة أقل من نسبة الـ 21% التي حددتها "فيرفوكس" للمشتركين الجدد.وسجلت البوابة، أعلى الزيادات في تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 25% للتعريفات المتوسطة.أما في التأمين الجزئي، فارتفعت الأسعار بنسبة 21%، وفي التأمين الشامل بنسبة 20%.